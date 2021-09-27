بعد إغلاقه بسبب سحابة رماد بركاني.. مطار «لابالما» الإسباني يعود للعمل (صور)

تواصل – وكالات:

أعادت الشركة المشغلة لمطار جزيرة “لابالما” الإسبانية، اليوم الأحد، فتح المطار بعد أن جرى إلغاء الرحلات الجوية منه وإليه، أمس السبت، بسبب مواصلة بركان على الجزيرة في الثوران.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، قالت الشركة المشغلة للمطار في تغريدة عبر تويتر، إن مطار “لابالما” بدأ تشغيله مجددا بعد أن جرى إغلاقه، أمس، بسبب سحابة من الرماد البركاني.

وكان غلق المطار قد أدى إلى وقوف صفوف طويلة في ميناء الجزيرة للحاق بالعبارات المغادرة للجزيرة.

وقالت حكومة الجزيرة، إنه لم يقع أي “حوادث خطيرة”، جراء ثوران البركان منذ يوم أمس، عندما انهار جزء من فوهة البركان وظهر نهرا جديدا من الحمم البركانية.

ويعد ثوران البركان الذي بدأ يوم الأحد الماضي، الأول الذي يحدث منذ 50 عاما على جزيرة “لابالما”، والتي يصل تعداد سكانها إلى 85 ألف نسمة تقريبا.