«شمل» تحتضن أكثر من 18 ألف طفل بـ 55 مركزاً بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل أن حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” بلغت 32% من إجمالي المستفيدين، وذلك نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل، إذ أصبح تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل بدلًا عن مراكز شمل.

وتحتضن مبادرة شمل أكثر من 18 ألف طفل، من خلال 55 مركزاً موزعة بجميع أنحاء المملكة، حيث تقدم مراكز شمل 236 ألف خدمة، و47 ألف جلسة تهيئة نفسية، إضافة إلى 40 ألف مستفيد.

وتستهدف المبادرة:

1-توفير بيئة آمنة للعائلة.

2- حماية حقوق الأطفال.

3- دعم اجتماعي ونفسي للأطفال وذويهم.

4- توعية الأبوين بأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

5- المساعدة الاجتماعية والنفسية لأطراف النزاع الوالدين والأبناء.

6- إفادة المحاكم في القضايا، التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا.

وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة “شمل”، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.