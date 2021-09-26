الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«شمل» تحتضن أكثر من 18 ألف طفل بـ 55 مركزاً بالمملكة

«شمل» تحتضن أكثر من 18 ألف طفل بـ 55 مركزاً بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل أن حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة “شمل” بلغت 32% من إجمالي المستفيدين، وذلك نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل، إذ أصبح تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل بدلًا عن مراكز شمل.
وتحتضن مبادرة شمل أكثر من 18 ألف طفل، من خلال 55 مركزاً موزعة بجميع أنحاء المملكة، حيث تقدم مراكز شمل 236 ألف خدمة، و47 ألف جلسة تهيئة نفسية، إضافة إلى 40 ألف مستفيد.

وتستهدف المبادرة:

1-توفير بيئة آمنة للعائلة.

2- حماية حقوق الأطفال.

3- دعم اجتماعي ونفسي للأطفال وذويهم.

4- توعية الأبوين بأهمية الاستقرار بعد الانفصال.

5- المساعدة الاجتماعية والنفسية لأطراف النزاع الوالدين والأبناء.

6- إفادة المحاكم في القضايا، التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا.

وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة “شمل”، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

مواد ذات صلة

فوائد نفسية وصحية رائعة لاحتضان الأبوين للطفل

فوائد نفسية وصحية رائعة لاحتضان الأبوين للطفل

إحصائية حديثة: 3088 يتيماً ويتيمة مجهولي الأبوين مع أُسَر بديلة بالرياض

إحصائية حديثة: 3088 يتيماً ويتيمة مجهولي الأبوين مع أُسَر بديلة بالرياض

رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

رياض بن ثقفان شيخاً لشمل قبائل بن بشر قحطان

«الصحة» تجرِّم «هز» الأبوين لأطفالهما

«الصحة» تجرِّم «هز» الأبوين لأطفالهما

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة