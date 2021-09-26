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سرقة مركبات و«دهس» مقيم بمكة.. والشرطة تطيح بالجاني

سرقة مركبات و«دهس» مقيم بمكة.. والشرطة تطيح بالجاني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات ودهس مقيم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفر عن ضبط مقيم، نفذ عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبب في دهس مقيم، نقل على إثر الحادث للمستشفى.

وأضاف متحدث شرطة منقطة مكة أن حالة المقيم أصبحت مستقرة، فيما تم إيقاف المتهم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبل أيام تفاعلت الإدارة العامة للمرور،مع مقطع فيديو متداول، أظهر قائد مركبة متهور كاد أن يصدم رجل مرور.

وظهر في الفيديو قائد المركبة وهو يهرب من رجل المرور بعد أن طلب من أن يتوقف حيث كاد أن يتسبب في حادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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