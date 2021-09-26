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«جوجل» تعتزم طرح ميزة طال انتظارها لجميع مستخدمي هواتف «أندرويد»

«جوجل» تعتزم طرح ميزة طال انتظارها لجميع مستخدمي هواتف «أندرويد»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن خطوة جديدة تحقق مزيدًا من الخصوصية لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ووفق خطة جوجل، فإن تقنيات إخفاء الصور في ملفات مغلقة لن تصبح حكرًا فقط على هواتف Pixel، ومن المنتظر أن تنتقل تلك الخدمة قريبًا إلى كافة الهواتف الأخرى عبر تطبيق Photos.

ويتيح ذلك جمع الصور ومقاطع الفيديو، غير المخصصة للغرباء، في مجلدات خاصة، لا يمكن الدخول إليها مباشرة، وذلك بحسب معلومات حصل عليها موقع “gig” الألماني.

وفي مايو الماضي، قدمت جوجل ميزة Locked Folders، أو الملفات المغلقة، بيد أن ذلك ظل متاحًا فقط على هواتف سلسلة Pixel.

وبناءً على ذلك، سيصبح بإمكان أصحاب هواتف أندرويد جمع الصور ومقاطع الفيديو التي تتطلب الحماية بشكل خاص في مجلدات مقفلة.

وقبل الوصول إلى الملفات المعنية، سيطلب نظام التشغيل إدخال رمز مرور أو بصمة. ووفقًا لجوجل، فإن هذا يمنع الوصول غير المصرح به.

ويتبين الآن أن ”جوجل“ تريد جعل الميزة متاحة لجميع مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عبر تطبيق الصور، بداية من إصدار Android 6 على الأقل.

ولم  تحدد الشركة حتى الآن، تاريخًا واضحًا لإتاحة الميزة الجديدة، لكن كافة المعلومات الواردة تؤشر إلى أن تقنية المجلدات المحظورة ستكون متاحة قريبًا.

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