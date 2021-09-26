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محامي: تشديد عقوبة «التحرش» لـ 5 سنوات يعني أنها جريمة موجبة للتوقيف

محامي: تشديد عقوبة «التحرش» لـ 5 سنوات يعني أنها جريمة موجبة للتوقيف
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي د. ماجد الموازن، أن عقوبة المتحرشين تتمثل في غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأضاف الموازن، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن تشديد العقوبة إلى خمس سنوات في حال العودة إلى ممارسة هذه الجريمة، وقانونيا الخمس سنوات تعني أن الجريمة موجبة للتوقيف أثناء مرحلة التحقيق.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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