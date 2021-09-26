الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف تقنية على برنامج التشغيل الذاتي بجامعة القصيم.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف تقنية على برنامج التشغيل الذاتي بجامعة القصيم.. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة تقنية المعلومات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي ابتداءً من اليوم، ولمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28/2/1443هـ .

وأفادت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبرالرابط.

واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي.
3- ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ثلاث سنوات.
4- أن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية.
5- أن يكون لائقًا طبيًا.

ونوهت أنه في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، كما اشترطت أن يكون المتقدم لديه خبرة في بيئات العمل التقنية التالية:
البيئة التقنية لوظائف الشبكات (Cisco، Aruba)
البيئة التقنية لقسم أمن المعلومات (Cisco ، Trend Micro، Palo Alto)
البيئة التقنية لقسم البرمجيات (PHP ( Laravel )، MySQL، Oracle)
البيئة التقنية لقسم التشغيل (Windows Server، Linux Red hat، SQL Server، Oracle، MySQL)
البيئة التقنية لمركز البيانات ( Dell OME – Open Manage Essentials، Dell iDrac Management، NTI – Environmental Monitoring System،Dell EMC Storage Management tools).

وأكدت الجامعة على أنه لن يعتد إلا بالخبرات والشهادات والدورات التدريبية المدخلة خلال فترة التقديم فقط، وأية مستندات تقدم بعد انتهاء فترة التقديم لن يتم النظر إليها، موضحة أن الخبرة بأكثر من ستة أشهر حتى سنة تعتبر سنة، وأن العناصر المؤثرة بالمفاضلة هي:
(الخبرات السابقة وطبيعتها – المؤهل – درجة القياس – الشهادات التخصصية في مجال الوظيفة المتقدم عليها والمعتمدة من مرجعها الأساسي وسارية المفعول).
مع الإشارة إلى أن الخبرات تعتمد فقط في حالة إرفاق مشهد مصدق من الجهة التي عمل فيها، وكذلك يجب إرفاق مشهد من التأمينات الاجتماعية بمدد الأجور والاشتراك عن فترة الخبرة.

مواد ذات صلة

فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1443هـ.. الشروط وطريقة التقديم

فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1443هـ.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف «قانونية وإدارية» شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

وظائف «قانونية وإدارية» شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

مواطنان يحصلان على براءة اختراع أمريكية في التحكم بالهواتف أثناء القيادة

مواطنان يحصلان على براءة اختراع أمريكية في التحكم بالهواتف أثناء القيادة

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك.. التخصصات والشروط

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك.. التخصصات والشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>