انشغاله بالعمل أدى إلى وفاة طفليه الرضيعين.. تعرف إلى التفاصيل

تواصل – وكالات:

أدى انشغال ذهن مواطن أمريكي بمشاكل خاصة بعمله، إلى إهمال جسيم تسبب في وفاة ولديه الصغيرين التوأمين ، داخل سيارة خارج حضانة ، وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة ريتشلاند في ولاية “جنوب كارولينا”.

وأوضح المحققون في قضية وفاة طفلين توأمين داخل سيارة والدهما أن والد الرضيعين التوأم “بريسون وبرايدن مكدانيل” البالغان من العمر 20 شهرًا، ذهب إلى العمل واعتقد أنه ترك الأولاد في أكاديمية “صن شاين هاوس” للتعليم المبكر في ويلسون بوليفارد ، وفقاً لـ”foxcarolina”.

وقال قائد شرطة مقاطعة ريتشلاند “ليون لوت” أنه عندما عاد الأب إلى الحضانة لاستلام طفليه الرضيعين التوأمين في الأول من سبتمبر، أخبره موظفو الحضانة أنه لم يقم بتوصيل الأولاد في ذلك الصباح ، فما كان من الأب إلا أن عاد إلى سيارته ليصدم بوجود ولديه ميتين في المقعد الخلفي.

وقالت طبيبة الوفيات المختصة “ناديا رذرفورد” في البداية إنها تعتقد أن الصبية ربما كانوا في السيارة لمدة تسع ساعات ونصف الساعة قبل استدعاء شرطة النجدة ، فيما قررت بعد تشريح جثماني الطفلين وإجراء مزيد من التحقيقات ،أن طريقة الوفاة سجلت على أنها حادث، وأن سبب الوفاة كان ارتفاع الحرارة داخل السيارة لوقت طويل مضيفة : “كان مؤشر الحرارة في السيارة 49 درجة مئوية “.

وأكد قائد شرطة مقاطعة ريتشلاند إن مكتب الإدعاء قرر أن الوفاة كانت حادثًا ولن يتم توجيه الاتهام إلى الأب، وأوضح أن الأب كان يعمل في مصنع وكان لديه الكثير من الأمور الصعبة التي كان يتعامل معها في العمل ، وأضاف : “لسوء الحظ في بعض الأحيان ننشغل أكثر ما يجب بأمور العمل بينما نهمل حياتنا الشخصية”.