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متحدث الموارد البشرية يوضح نسبة المحصنين باللقاح في القطاعين العام والخاص (فيديو)

متحدث الموارد البشرية يوضح نسبة المحصنين باللقاح في القطاعين العام والخاص (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد إن نسبة المحصنين بجرعة أولى من لقاح كورونا، من موظفي وموظفات القطاع العام بلغت 98%، فيما بلغت النسبة في القطاع الخاص 97%.

وأضاف أن نسبة المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، بين موظفي القطاع العام بلغت 88%، فيما بلغت النسبة في القطاع الخاص 85%.

وأوضح آل حماد ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، أن الوزارة، تمكنت من رصد 1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، وضبط 1561 مخالفاً للتدابير الوقائية على أفراد في القطاع الخاص.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 58حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

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