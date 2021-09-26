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تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد (صور)

تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 82.29 نقطة ليقفل عند مستوى 11352.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- أكثر من 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت نجران، والتصنيع، وسبكيم العالمية، وتهامة، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المملكة، ومبكو، والعقارية، ومجموعة صافولا، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.40% و 3.87% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، وأسمنت نجران، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 195.17 نقطة ليقفل عند مستوى 24944.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1231 صفقة.

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