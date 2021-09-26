«متحدث الصحة»: تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز عمره 60 عاماً (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن الفئة العمرية المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقال “العبدالعالي” إن الوزارة تقوم بالإعداد حالياً لشمول فئة كبار السن ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً فأكثر، مما تجاوزوا 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من كورونا، لبدء شمولهم الجرعة التنشيطية من اللقاح وهي الجرعة الثالثة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 حالات وفاة، و 58 حالة تعافي.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 546926 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 535950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8699 حالة وفاة.