الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يمنع تطور السرطان.. خبيرة تغذية تنصح بتناول هذا النوع من الخضار

يمنع تطور السرطان.. خبيرة تغذية تنصح بتناول هذا النوع من الخضار
0

تواصل – وكالات:

أشادت خبيرة تغذية بنوع من الخضار لما يقدمه من فوائد صحية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم بإطالة العمر ومحاربة السرطان.

وصنفت كريستينا ميكستاس، الملفوف على أنه واحد من أهم الخضراوات نظرا لتأثيره الإيجابي على متوسط معدل العمر ومنع تطور السرطان، بحسب سبوتنيك نقلاً عن موقع “إكسبريس”.

وبحسب الخبيرة فإن الملفوف يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وفيتامين “سي” والمنغنيز بالإضافة للمغذيات النباتية.

ويساعد هذا النوع من الخضراوات في احتوائه على مادة السلفورافان في منع الإصابة بأنواع من السرطانات كسرطان المريء والبنكرياس، بالإضافة للتقليل من الأورام والالتهابات.

هذا ويوصي الأطباء في “مايو كلينك” وهي مجموعة طبية بحثية، بتناول أكبر قدر من الملفوف لتزداد قيمته الغذائية مع التوقف عن تناول المواد التي تنشط الالتهابات، ومن هذه المواد الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية والمخبوزات.

مواد ذات صلة

خبيرة تغذية تحذر من غسل اللحوم والدواجن قبل الطهي: تنشر البكتيريا

خبيرة تغذية تحذر من غسل اللحوم والدواجن قبل الطهي: تنشر البكتيريا

خبيرة تغذية توضح كمية القهوة المناسبة على مدار اليوم

خبيرة تغذية توضح كمية القهوة المناسبة على مدار اليوم

تعرف على الوقت المناسب لطفلك خلف الشاشات بحسب عمره

تعرف على الوقت المناسب لطفلك خلف الشاشات بحسب عمره

«باحثون»: احتمال السكتات الدماغية يزداد بنسبة 80 % في وقت محدد من اليوم

«باحثون»: احتمال السكتات الدماغية يزداد بنسبة 80 % في وقت محدد من اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>