كويتية تعتزل التمثيل وتؤكد: حياتي لأسرتي وأولادي

تواصل- فريق التحرير:

فاجأت الكويتية سعاد سليمان جمهورها، باعتزالها التمثيل إلى غير رجعة.

وحول تركها التمثيل قالت: إنها ترغب في استكمال دراستها، بعد أن تم قبولها في كلية التربية الأساسية – تخصص إسلامية – بالإضافة إلى التفرغ لرعاية أولادها وأسرتها.

وأضافت في مقطع فيديو بثته عبر “لايف إنستغرام” أن قرار الاعتزال لم يكن عشوائيا أو وليد اللحظة، بل كان يشغل تفكيرها منذ فترة طويلة.

وأوضحت أنه حان الوقت المناسب للإعلان عنه أمام الملأ، منوهة أنها تركت الفن لأهله.

وتابعت : أما أنا ” موفاضية حق التمثيل” وحياتي ستوكن لدراستي وأولادي، بحسب تعبيرها.

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد نقلت عن سليمان خلال شهر سبتمبر من العام الماضي أنها بصدد الابتعاد عن الفن وارتداء الحجاب.

وقد اعتذرت حينها عن عدم المشاركة في الكثير من الأعمال التي عرضت عليها، وذلك استعدادا للقرار إعلان اعتزالها التمثيل.