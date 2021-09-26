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إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر

إيداع 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر سبتمبر
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تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع أكثر من 761 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017م حتى سبتمبر الجاري تجاوز 31 مليار ريال.

وأفاد بن ماضي أن التكاملية في تقديم الخدمات الإلكترونية بين “الصندوق العقاري” ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من المصارف وشركات التمويل والتطوير والعقاري يأتي بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري في موعده، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030 – لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% بحلول العام 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبرالبوابة الإلكترونيةللصندوق  إضافة إلى تقديم أفضل 5 توصيات تمويلية عبر منصة المستشار العقاري، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.

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