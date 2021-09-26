الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

12 عاما لاستخراج ثعبان ثلاثي الألوان.. مواطن يحوّل منزله لتهجين الثعابين بجدة

12 عاما لاستخراج ثعبان ثلاثي الألوان.. مواطن يحوّل منزله لتهجين الثعابين بجدة
0

تواصل – فريق التحرير:

في حديقة قصره في جدة قرب البحر خصص  رجل الأعمال “ملائكة” البالغ من العمر 35 عاما، حجرتين كاملتين كتب عليهما بالإنجليزية باللون الأخضر “حجرة الثعبان”.

بدأت قص حب “ملائكة” للثعابين، باقتناء الأنواع الغير السامة منها وهو في سن الخامسة.

وبحسب ما ذكره لوكالة “فرانس برس”  فإن البعض يحبون جمع الأحجار الكريمة أو السيارات الكلاسيكية.. لكن هوايتي جمع الفن الحي، حيث تمكنت من جمع أكثر من مئة ثعبان من فصيلة الأصلة الشبكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا.

وأوضح أنه من كل ألف ثعبان يصطاده الصيادون ثمة واحد لونه نادر يتمتع بطفرة جينية، منوها أن الصيادين يبيعون الثعابين ذات اللون المميز للهواة، حيث أقوم بجمعها لإنتاج طفرات جينية نادرة واركب بعضها على بعض.

لاخرج بأشكال وألوان لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض”، مشيرا إلى ثعبان أبيض ذي بقع رمادية وذهبية يتراقص بخفة حول ذراعه اليسرى.

وتظهر الثعابين في بيت ملائكة وهي تتراقص في صناديق خشبية فسيحة لها واجهات زجاجية وبها فتحات بلاستيكية صغيرة.

كما يعمل جهاز تكييف داخل كل غرفة طوال اليوم لتوفير أجواء باردة ورطبة مماثلة للثعابين.

وحول عملية تهجين الثعابين يقول ملائكة :” تهجين الثعابين عملية تحتاج إلى معرفة وصبر ووقت طويل، حيث يستغرق تهجين الثعابين ذات الألوان النادرة – ثلاثة أو أربعة أجيال- .

بينما يستلزم إنتاج الثعبان الثلاثي الألوان حوالي 10 أو 12 عاما.

مواد ذات صلة

وافد يتحرش بالنساء في جدة.. والأمن يطيح به (فيديو)

وافد يتحرش بالنساء في جدة.. والأمن يطيح به (فيديو)

شاهد.. حريق هائل يلتهم مطعماً بجدة

شاهد.. حريق هائل يلتهم مطعماً بجدة

ضبط 4 مواطنين ومقيم سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة

ضبط 4 مواطنين ومقيم سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة

إنجاز 55% من مشروع الطريق الرابط بين جدة و مكة المكرمة

إنجاز 55% من مشروع الطريق الرابط بين جدة و مكة المكرمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>