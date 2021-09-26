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اقتراب مرحلة الحسم.. أرامكو تعتزم بيع أصول بقطاع الغاز قيمتها 17 مليار دولار

اقتراب مرحلة الحسم.. أرامكو تعتزم بيع أصول بقطاع الغاز قيمتها 17 مليار دولار
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 تواصل – متابعات:

في صفقة اقتربت من الحسم، تعتزم أرامكو اختيار مجموعة ميتسوي سوميتومو المالية اليابانية SMBC لتقديم المشورة المالية للشركة، بحسب مصادر مصرفية لـ CNBC عربية.

وأضافت أن الصفقة عبارة عن بيع أصول بقطاع الغاز تتراوح قيمتها ما بين 17-20 مليار دولار.

وبحسب المصادر أيضا، فإن أرامكو تعمل حاليا على المفاضلة بين العروض المقدمة بالتعاون مع مستشاري الدمج والاستحواذ الذين جرى تعيينهما سابقا لتقديم المشورة.

يذكر أن  وكالة رويترز كان قد نقلت في يونيو الماضي عن مصادر لها أن أرامكو وقع اختيارها على JP Morgan وGoldman Sachs لتقديم المشورة بشأن الصفقة المحتملة.

وفي التفاصيل أيضا، فإن تحالف مستثمرين بغالبية آسيوية قد يكون في صدارة المرشحين المحتملين للفوز بالصفقة.

كما نوهت المصادر إلى دخول صناديق آسيوية سيادية في مقدمتها صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين على خط المفاوضات.

يذكر أن تحالف صناديق استثمارية عالمية، كان قد استحوذ على حصة 49% في أصول الغاز التابعة لأدنوك بصفقة اقتربت قيمتها من نحو 21 مليار دولار.

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