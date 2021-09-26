الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: البشرية اقتربت من عتبة الإبادة النووية

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حذّرالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من اقتراب العالم من الدمار النووي.

وكتب “غوتيريش” في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدا من عتبة الإبادة النووية، مضيفا أن هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح غوتيريش أن البشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي.

وتابع قائلا : آن الأوان لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة.

يذكر أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في سبيل التدمير الكامل للسلاح النووي.