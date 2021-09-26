مسنة تنقذ شخصا من فك تمساح عملاق

تواصل – وكالات:

تمكنت مسنّة إسترالية من إنقاذ شخص، كان قد أشرف على الموت بعد هجوم تمساح عليه.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا سيدني مورنينغ هيرالد”، فقد تعرضت أليسيا لإصابات متنوعة، قبل أن يطلق ابنها جيسون النار على التمساح.

وفي تفاصيل الواقعة فقد تمكنت الجدة من إتقاذ صديق ابنها من هجوم تمساح عملاق، وذلك بعدما ألقت بنفسها على الحيوان المخيف، بولاية كوينزلاند.

وكان تمساح يزن أكثر من 300 كيلوغرام، وطوله 4.2 مترا، قد هاجم الشخص، وجرّه من الخيمة التي كانت منصوبة.

واستجابت الجدة أليسيا سوروهان البالغة من العمر 61 عاما، لصرخات الاستغاثة ، حيث قامت بالانقضاض على التمساح، الذي حاول سحبها أيضا إلى الماء.

وعلقت الجدة على الواقعة بالقول: “عاد الجميع إلى طبيعته، وأصبح هجوم التمساح من الماضي”.