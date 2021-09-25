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«مؤتمر الصحة» يستعرض مستجدات «كورونا» والتدابير الوقائية بمقرات العمل  

«مؤتمر الصحة» يستعرض مستجدات «كورونا» والتدابير الوقائية بمقرات العمل  
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصر يوم الأحد 25 سبتمبر 2021.

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يتناول مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة ونسبة استكمال التحصين.

ويستعرض سعد عبدلله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة ما بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص بالجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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