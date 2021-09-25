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«الخنازير» تغزو شوارع عاصمة أوربية بحثا عن الطعام (فيديو)

«الخنازير» تغزو شوارع عاصمة أوربية بحثا عن الطعام (فيديو)
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 تواصل – وكالات:

وثقت مقاطع فيديوقطعان كاملة من الخنازير البرية الباحثة عن القمامة في شوارعالعاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت الفيديوهات التي تم تداولها،مجموعات من 10 إلى 30 خنزيرا بين صغير وكبير في المتنزهات الشاسعة المحيطة بالمدينة، وفي الشوارع المزدحمة بحركة المرور بحثا عن الطعام في صناديق القمامة بالعاصمة.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم فإنمقاطع مصورة للخنازير البرية على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مألوفة، حيث يلتقط قاطنو روما الغاضبون الصور باستمرار للخنازير.

ونوه الموقع أنه في الوقت، الذيتستعد فيه روما لإجراء انتخابات محلية نهاية الأسبوع المقبل، استخدم “غزو الخنازير البرية” سلاحا سياسيا لمهاجمة العمدة فيرجينيا راجي بسبب مشكلات القمامة المتكدسة في المدينة.

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