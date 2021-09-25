5 أمور أساسية لبناء أفضل القدرات العقلية للأطفال ..تعرّف عليها من هنا

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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر أهمية الخمس سنوات الأولى في حياة الأطفال، كونها نقطة الانطلاق إلى باقي العمر.

ويوضح المقطع أن في الخمس السنوات الأولى لكون المخ يصبح مستوعباً لكل شيء أكثر من أي شيء في الحياة، حيث أن تطور الأطفال في هذه الفترة يعتمد على 5 أمور وهي :

1-التواصل

2- التحدث

3- اللعب

4- منزل صحي

5- المجتمع

وأوضح المقطع أن هذه الأمور تنمي من الصحة العقلية لدى الطفل ، موضحاً أن الأمور الخمسة التي تم الحديث عنها تنمي وتطور من الشخصية بعد ذلك ، وتجعل الطفل الصغير رجلاً مؤهلاً للعمل وبناء اسرة .

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