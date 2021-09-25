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صورة نادرة للملك سلمان مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته

صورة نادرة للملك سلمان مع نجله الأمير عبد العزيز في طفولته
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تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب تاريخ آل سعود، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث يظهر بجواره نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو في طفولته.

وعلق الحساب على الصورة  قائلاً : “صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما”.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم: ” حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ماشاء الله لا قوة إلا بالله.. حفظ الله بلاد الحرمين وأدام الله فضلها الله يزيدهم من فضله ويحفظ الله بلد التوحيد”.

 

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