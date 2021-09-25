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4 خطوات لتشغيل وتعطيل معدل «تحديث 120 هرتز» على آيفون 13 

4 خطوات لتشغيل وتعطيل معدل «تحديث 120 هرتز» على آيفون 13 
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أبل عن إضافة ميزة معدل تحديث سريع 120 هرتز (معروف أيضاً باسم بروموشن) إلى هواتف آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، وتؤدي هذه الميزة إلى تمرير أكثر سلاسة، وتقدم إضافة تميز هواتف “برو” عن الهواتف الأرخص.

ولكن رغم هذه الميزة، إلا أن استخدام معدل تحديث 120 هرتز دائماً يمكن أن يستنزف البطارية بشكل أسرع من معدل التحديث العادي 60 هرتز.

ويمكن تشغيل أو تعطيل خاصية 120 هرتز من خلال الخطوات التالية:

  1. افتح الإعدادات.
  2. انتقل إلى إمكانية الوصول.
  3. حدد الحركة.
  4. في الجزء السفلي، ستجد مفتاح تبديل “معدل الإطار المحدد”. فقط قم بتشغيله أو إيقاف تشغيله.

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