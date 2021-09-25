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طوابير طويلة للسيارات أمام المحطات تخوفا من نفاد الوقود بلندن

طوابير طويلة للسيارات أمام المحطات تخوفا من نفاد الوقود بلندن
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 تواصل – وكالات:

اصطفت المئات من السيارات أمام محطات الوقود بالعاصمة البريطانية، لندن، تحسباً لنفاد الوقودبعد إعلان شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية إغلاق بعض محطات الوقود.

وكانت الشركة، قد أعلنت أمس الأول، إغلاق عدد من محطات الوقود بصورة مؤقتة بسبب نقص في عدد سائقي الشاحنات.

أصحاب المركبات توجهوا إلى محطات الوقود خوفاً من نفاده، عقب قرار الشركة بسبب إغلاق بعض المحطات، وأظهر مقطع فيديو طوابير سيارات طويلة في لندن، قد اصطفت أمام محطات الوقود.

كما نقلت وسائل إعلام عن وزير النقل “غرانت شابس”، أن بلاده لديها مخزون كبير من الوقود، وطالبت الناس بمواصلة التزود بصورة طبيعية ومعتادة.

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