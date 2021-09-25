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إحصائية صادمة.. مقتل 2000 طفل في هجمات مليشيا الحوثي على مأرب

إحصائية صادمة.. مقتل 2000 طفل في هجمات مليشيا الحوثي على مأرب
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تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام يمنية أن مليشيا الحوثي، ارتكبت جرائم كبيرة بحق الآلاف من الأطفال اليمنيين.

وذكرت أن نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “مروان نعمان”، أكد أن المليشيات الحوثية جندت أكثر من ٣٥ ألف طفل منذ العام ٢٠١٤.

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ اليمنية، فإن الهجوم الأخير على مدينة مأرب أسفر عن مقتل قرابة ٢٠٠٠ طفل دفعت بهم المليشيا كوقود للحرب في تمردها ضد الشرعية في البلاد.

وأوضح مروان نعمان أن المليشيات الطائفية لا ترى في اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، سوى وقود لحربها.

كما أشار إلى أن المليشيا تستخدم المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم للجبهات القتالية.

جاء هذا في كلمة اليمن التي ألقاها نعمان في “اجتماع رفيع المستوى” معني بحماية الأطفال في النزاع المسلح خلال جائحة كورونا والذي عقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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