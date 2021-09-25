الخثلان: بهذه الطريقة ستقرأ القرآن كاملاً .. واحذر هذه المدة

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وجه الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، عدة نصائح ينبغي للمسلم أن يقوم بها لأجل المحافظة على قراءة القرآن يوميا.

وأضاف الخثلان أن قراءة القرآن بشكل يومي كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.

وأوضح أن قراءة حزب من القرآن لا يعني أجزاء معينة بالمعنى الاصطلاحي، منبهاً أن لكل مسلم حزب ينبغي أن يقرأه كل يوم.

ونوّه الشيخ الخثلان أن من لم يقم بقراءة حزبه اليومي من القرآن ستمر عليه أيام طويلة دون أن يقرأ شيئا من القرآن.

وأشار إلى أن الطريقة الأفضل لختم القرآن كاملاً تكون في أسبوع، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن عمرو بذلك.

وتابع : أن السلف كانوا يختمون القرآن كل أسبوع مرة، منوهاً أن الإمام أحمد بن حنبل كان يختمه مرة أيضاً كل أسبوع.

ونبه الشيخ الحثلان أن العلماء كرهوا أن يمرّ على المسلم أربعون يوما ولا يختم فيها القرآن.