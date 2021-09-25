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تفاعل كبير على مواقع التواصل مع خطبة الشيخ « صالح بن حميد» بشأن تربية الأبناء (فيديو)

تفاعل كبير على مواقع التواصل مع خطبة الشيخ « صالح بن حميد» بشأن تربية الأبناء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت خطبة الجمعة التي القاها أمس بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ صالح بن حميد، تفاعلاً واسعاً من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث بيّن الشيخ أن التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية وأنجحها .

وأكد “ابن حميد” أن الأبناء بحاجة إلى قدوات لا إلى نُقًّاد، ناصحاً الآباء والأمهات: جالسوهم، صادقوهم، تحدثوا إليهم، فرغوا أنفسكم من أجلهم، إنكم إن لم تجدوا لهم عندكم وقتا، فلن تجدوا عندهم لكم مكانا، إعطاؤهم من وقتكم خير لهم من إعطائهم من مالكم، وأن تستثمروا فيهم خير من أن تستثمروا لهم، كونوا لهم قدوة بحكمة العقل، وعفة اللسان، وصدق الحديث، وطهارة اليد، وحسن الخلق، كونوا لهم مستمعين يكونون لكم بررة أحبوهم، وأثنوا عليهم، وشجعوهم، بادلوهم المزاح والمرح.

وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام أن تستحوذ على الأبناء والبنات أدواتُ التواصل، والمواقع الافتراضية، داعياً إلى بث الوعي فيهم : فلا يصدقوا كل صورة، ولا يستسلموا لكل تغريدة، ولا يقبلوا كل معلومة، ففي كثير منها مواطنُ الزلل، ومواقعُ الخلل لا يجعلوا أدواتِ التواصل محطات عبورٍ لشائعة، أو سبيل لغيبة، أو طريق لكِذْبة تبلغ الآفاق، فالأوزار والآثام محسوبة بلمسة لم تكن في الحسبان.

وتفاعل مغردون مع الخطبة، حيث قال أحد المغردين:صدقت والله أسأل الله العفو والعافية للجميع ، مؤكداً أنه من أفضل السلوكيات في تربية الأبناء هو اختيار أحسن الكلام بدون توبيخ أمام الآخرين، فيما أكد مغردون على أنه لابد أن يكون للأبناء قدوة حسنة على هدى النبي صلى الله عليه وسلم

 

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