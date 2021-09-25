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خبير أرصاد يزف بشرى سارة بشأن درجات الحرارة بالمملكة.. بدءاً من اليوم (فيديو)

خبير أرصاد يزف بشرى سارة بشأن درجات الحرارة بالمملكة.. بدءاً من اليوم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد والمحلل في شؤون الطقس علي القازنلي، بمشيئة الله تعالى، كتلة هوائية باردة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة ابتداءً من اليوم.

وقال علي القازنلي، بحسب “الإخبارية”: “اليوم بداية دخول الكتلة الهوائية الباردة على منطقة تبوك وأيضا الوجه ومعظم مدن الشمال”.

وأضاف محلل الطقس القازنلي “خلال اليومين القادمين تتأثر بها الأجزاء الغربية بمنطقة المدينة المنورة وأيضا حائل القصيم ومنطقة الرياض”، مضيفاً : “ويوم الأحد والاثنين متوقع نشاط في الرياح السطحية نتيجة دخول الكتلة الهوائية الباردة على  الأطراف الشرقية وقد تساهم هذه الرياح في ارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية لأكثر من متر ونصف المتر”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بالفرصة المهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

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