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قانوني يوضح مخالفات وتجاوزات البعض خلال اليوم الوطني.. حبس عامين وغرامة نصف مليون ريال (فيديو)

قانوني يوضح مخالفات وتجاوزات البعض خلال اليوم الوطني.. حبس عامين وغرامة نصف مليون ريال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المحامي والمستشار القانوني، ماجد قاروب، إن احتفالات اليوم الوطني 91 بالمملكة، شهدت بعض التجاوزات من مواطنين بالغوا في التعبير عن فرحتهم تجاه الوطن.

وأوضح “قاروب” خلال برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يجب السعي قدر الإمكان لتجنب الأخطاء التي تحدث في مثل هذه الأيام والمناسبات، موجها التحية لرجال الأمن على جهودهم لحماية المجتمع من أي عبث أو تجاوز.

وبين قاروب، أن الشباب دائما يقعون فريسة لـ3 قوانين تعاقب على تلك المخالفات والتجاوزات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات اليوم الوطني، وأشار إلى أن القوانين الـ3 هي: الجرائم المعلوماتية، والتحرش، وقد تصل بسبب تصنيف نوع القول أو الفعل إلى قانون أخطر وهو الإرهاب.

وأضاف أن نشر مقاطع الفيديو التي تتضمن مخالفات وتجاوز للحدود الأخلاقية، بغرض التباهي بها يقع صاحبها تحت طائلة قانون الجرائم المعلوماتية وقد تصل العقوبة إلى الحبس عامين وغرامة 500 ألف ريال.

 

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