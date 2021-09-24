وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك.. التخصصات والشروط

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري قانون الزكاة والضرائب.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول المراجعات واستئنافات ضمان الجودة.

– مسؤول المعاهدات الضريبية.

– مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل.

– مسؤول المراجعة والاستئناف.

– مسؤول اللجان الابتدائية للدراسات القانونية.

– مسؤول الدعاوى.

– مهندس بيانات.

– مسؤول السياسة والتشريع.

– مسؤول تجربة الزبون.

– مسؤول دعم العملاء.

– مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية.

– مسؤول ضمان جودة الإنفاذ.

– مسؤول صياغة القرارات ودعمها.

– مسؤول التنفيذ.

– مدير إدارة الدعاوى.

– مسؤول دراسات لجان استئناف ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

– مسؤول سكرتارية اللجان.

– مسؤول ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والزكاة.

– مسؤول التحقيقات.

– مسؤول الشؤون القانونية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)