أستاذ فيروسات يكشف سبب استمرار فقدان الشم بعد التعافي من كورونا

تواصل – وكالات:

أوضح أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل في مصر، أيمن الشبيني، أسباب فقدان مصابي فيروس كورونا حاستي الشم والتذوق لفترة طويلة بعد تعافيهم من الفيروس.

وقال “الشبيني” عبر قناة “إكسترا نيوز” إن فيروس كورونا يتسبب في إتلاف مستقبلاته، فلو أصيب الشخص بعدد كبير من الفيروسات، فإن الجسم سيحتاج إلى فترة زمنية لتعويض التلف خلال فترة قصيرة أو شهور طويلة.

وأضاف وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن المصرية، أن الأمر يعتمد على نسبة التلف وقوة المناعة وإذا ما كان الشخص مصاباً بأمراض أخرى أم لا، وهو ما يفسر فقدان حاستي الشم والتذوق لفترة طويلة حتى بعد التعافي من فيروس كورونا.