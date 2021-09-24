«فوربس»: أرباح أكبر 5 مصارف بالمملكة تفوق 5 مليارات دولار خلال 6 أشهر فقط

تواصل – وكالات :

سجل القطاع المصرفي بالمملكة أرقاما واعدة في النصف الأول من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر القطاع الذي يتتبع أداء البنوك المدرجة في البورصة بالمملكة، بنسبة 36.5% في الفترة المذكورة، بحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وذلك بناء على بيانات سوق الأسهم السعودية “تداول”، وقالت “فوربس الشرق الأوسط” في تقرير نشرته أمس أن صافي الربح الإجمالي لأقوى 5 بنوك سعودية مدرجة في البورصة في قائمتها لأفضل 50 بنكا في المنطقة زاد بأكثر من الضِعف خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت “فوربس” إلى أن هذه المصارف الخمسة هي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي.

1. مصرف الراجحي

القيمة السوقية: 74 مليار دولار

التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 51%

إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 145.6 مليار دولار

التغير منذ بداية عام 2021: زيادة بنسبة 16.5%

صافي الربح في النصف الأول من عام 2021: 1.85 مليار دولار

التغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 44%

2. البنك الأهلي السعودي

القيمة السوقية: 68.8 مليار دولار

التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 33%

إجمالي الأصول في 30 يونيو/ حزيران: 239 مليار دولار

التغير في النصف الأول من العام: زيادة بنسبة 49.5%

صافي الربح في النصف الأول من عام 2021: 1.48 مليار دولار

التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 11.3%

3. بنك الرياض

القيمة السوقية: 21.2 مليار دولار

التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 31%

إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 84.6 مليار دولار

التغير منذ بداية 2021: زيادة بنسبة 2.3%

صافي الربح في النصف الأول من 2021: 764 مليون دولار

التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 12.8%

4. البنك السعودي البريطاني (ساب)

القيمة السوقية: 17.3 مليار دولار

التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 27.4%

إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 72.8 مليار دولار

التغير منذ بداية عام 2021: انخفاض بنسبة 1.3%

صافي الربح في النصف الأول من 2021: 504 مليون دولار

التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: زيادة قدرها 2 مليار دولار

5. البنك السعودي الفرنسي

القيمة السوقية: 12.3 مليار دولار

التغير في سعر السهم: ارتفاع بنسبة 21.5%

إجمالي الأصول في نهاية يونيو/ حزيران: 56.35 مليار دولار

التغيير منذ بداية 2021: زيادة بنسبة 9%

صافي الربح في النصف الأول من 2021: 413 مليون دولار

التغير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020: ارتفاع بنسبة 38.5%