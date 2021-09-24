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تحذير من الإفراط في تناول «الباراسيتامول».. يسبب فشل الكبد

تحذير من الإفراط في تناول «الباراسيتامول».. يسبب فشل الكبد
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تواصل – وكالات:

أظهرت الدراسات أن الباراسيتامول في ظروف معينة يمكن أن يتلف الكبد، عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة فيه.

وبينما يمكن أن تحدث إصابة الكبد الحادة عند استخدام الباراسيتامول عند أو أقل من الجرعة اليومية القصوى الموصى بها وهي 4000 مجم، فإن سمية الباراسيتامول غالبًا ما تكون نتيجة تناول الباراسيتامول فوق هذه الجرعة القصوى.

ومن المعروف أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تدمر نصف خلايا الكبد في أقل من أسبوع، وفي دراسة نشرت في أكسفورد أكاديميك، تم التحقيق في سمية الباراسيتامول بالنسبة لفشل الكبد، وأشارت الدراسة إلى أن “دخول المستشفيات بسبب التسمم ازداد بشكل مطرد منذ الخمسينيات”، وفقاً لموقع 24.

وفي أكسفورد بالمملكة المتحدة، زادت نسبة الجرعات الزائدة من الباراسيتامول من 14.3 بالمائة في 1976 إلى 42 بالمائة في 1990، وفي 1993، 47.8 بالمائة من جميع الجرعات الزائدة تضمنت أدوية تحتوي على الباراسيتامول.

وقال الدكتور ليونارد نيلسون من جامعة إدنبرة “الباراسيتامول هو أفضل علاج للألم في العالم، فهو رخيص الثمن ويعتبر آمناً وفعالاً عند تناوله بجرعة علاجية، ومع ذلك، يظل تلف الكبد الناجم عن الأدوية مشكلة سريرية مهمة وتحديًا لتطوير عقاقير أكثر أمانًا، وتعزز النتائج الحاجة إلى اليقظة في استخدام الباراسيتامول ويمكن أن تساعد في اكتشاف كيف يمكن منع الضرر الناجم عن استخدامه الضار”.

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