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وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية.. التخصصات ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

– رئيس المبيعات (الجبيل).

– مهندس ميكانيكي/ الصيانة (الجبيل).

– مشرف الصيانة (الدمام).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

– مهندس أول الأجهزة (الجبيل).

– مستشار رئيسي/ تطوير الأعمال (الرياض).

– مشغل/ الإنتاج (الدمام).

– مشغل/ المرافق والطاقة (الدمام).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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