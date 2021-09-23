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مشهد مروع.. وفاة رجل حاول ابتلاع أفعى (فيديو)

مشهد مروع.. وفاة رجل حاول ابتلاع أفعى (فيديو)
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تواصل – وكالات:

شهدت إحدى المدن الروسية، وفاة رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بعد فشله في إظهار قدراته على “ابتلاع” أفعى سامة.

وقعت الحادثة في مقاطعة استراخان الروسية، حيث لدغت الأفعى السامة الضحية في لسانه بعد محاولته ابتلاعها لتصوير مقطع فيديو.

وتم نقل الرجل فيما بعد إلى المستشفى في حالة حرجة،  حيث أعلن الأطباء وفاة الرجل بعد فشل عملية الإنقاذ بسبب انتشار السم في جسده.

 

 

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    يستاهل

    الروح ماهي لعبة عشان تخاطر فيها من اجل الناس

  2. ٣
    فهد المارك

    انشا الله مايشوف شر
    السعوديه فهدالمبارك

  3. ٢
    أبو سعد

    الله يعافينا مما ابتلاه به

    حب الشهرة

  4. ١
    زائر

    ماسالمناهن منذ حاربناهن

    أخرجه أبوداود