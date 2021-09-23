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“أبل” تطلق ميزة جديدة على هواتفها تخبر الآخرين بأنك مشغول

“أبل” تطلق ميزة جديدة على هواتفها تخبر الآخرين بأنك مشغول
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تواصل – وكالات:

أظهر نظام التشغيل الجديد Ios15 الذي أطلقته أبل مؤخراً وضعاً سرياً جديداً لهواتف آيفون يحذر الأشخاص الآخرين من أنك مشغول جدًا ولا يمكنهم إرسال رسائل نصية إلى هاتفك.

و الوضع الجديد الذي يحمل اسم “فوكس” مصمم لإعلام الآخرين بأنك تركز على شيء آخر أكثر أهمية، لذا لن تتلقى إشعارات برسائلهم.

وضع فوكس الجديد هو إعداد تبديل يعمل على تعديل طريقة عمل جهاز آيفون، ويمكن أن يحظر هذا الوضع الإشعارات الواردة من الرسائل، وسيؤدي هذا إلى إبلاغ أي شخص يراسلك بأنك لن تتلقى نافذة منبثقة حول رسائله النصية.

كما سيظل لدى الآخرين خيار تجاوز التركيز وإخطارك على أي حال، وهذا مفيد إذا كانت هناك حالة طوارئ أو يحاول شخص ما إخبارك بشيء مهم لا يمكن تأجيله.

 

 

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