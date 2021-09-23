التحالف يعلن تدمير 3 أطقم لميلشيا الحوثي بمأرب

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تدمير 3 أطقم لميلشيا الحوثي الإرهابية جنوب محافظة مأرب.

ووفقاً لـ”العربية الحدث”، فإن الهجوم أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الأطقم الثلاثة.

يذكر أن دمرت الدفاعات الجوية دمرت، اليوم الخميس، 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.