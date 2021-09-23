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بالفيديو.. تصادم مروع على طريق سريع بسبب خطأ قائد مركبة

بالفيديو.. تصادم مروع على طريق سريع بسبب خطأ قائد مركبة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حادث تصادم بسبب خطأ قائد مركبة تجاوز المسار المحدد له على الطريق، ليصطدم بسيارة أخرى كانت في طريقها بالمسار الصحيح.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية” في تويتر انحراف مركبة فجأة في المسار الخطأ لتصدم به مركبة من الخلف.

وينصح خبراء قيادة السيارات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور.

كما ينصح خبراء قيادة السيارات أيضا بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

وكذلك يُنصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

ومن أهم النصائح، الالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

 

 

 

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