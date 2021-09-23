المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر وثائق نادرة عمرها 92 عاما

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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مجموعة من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه والتي توثق تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وتضمنت إحدى الوثائق نص الأمر الملكي الموقع من الملك المؤسس والتي يصل عمرها إلى 92 عاماً مضت والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة.

كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاماً مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله-، باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة.