«التعليم»: إلغاء شرط قياس الحرارة عند مداخل المدارس والروضات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة التعليم في محافظة المجمعة على جميع مدارس البنين، والبنات، والروضات، إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل.

وقررت الإدارة، في تعميم لها، استخدام حواجز الطاولات، وعدلت اشتراطات التباعد في الباصات؛ بإلغاء شرط أن يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.

وأكدت الإدارة أن ذلك جاء بناء على تحديثات الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس في ظل جائحة كورونا لعام 1443.

وأشارت إدارة التعليم في محافظة المجمعة إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس كاملا من الرابط التالي (هنا).

في سياق متصل، أكد وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ أن التعليم يُعد واحداً من أهم الركائز الأساسية لبناء الوطن، وإعداد إنسان المستقبل، والمشاركة في التنمية، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت للتعليم في العهد الزاهر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأأمير محمد بن سلمان.

وأوضح وزير التعليم أن تطوير التعليم عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- ومستهدفات الرؤية وطموحات أبناء وبنات الوطن، والاستجابة لاحتياجات التنمية، ورفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.