وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

1– أخصائي أول عمليات خدمة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

2– أخصائي جودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

3 – مدير قسم إدارة القدرات ومحافظ الوصول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)