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توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان السيول على هذه المناطق

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان السيول على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الحصيني يتوقع

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس يومي الخميس 2/16 والجمعة 1443/2/17هـ – إن شاء الله – أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق”مناسبة للتنزه ليلا”.

كما توقع هكول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة عسير وجازان، تسبق برياح نشطة من متوسطة إلى قوية.

درجات الحرارة

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