إحباط تهريب 196 كجم حشيش داخل تجاويف مركبة بجازان

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أمس الأربعاء، محاولة تهريب (196) كيلو جرامًا من مادة الحشيش داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن.

وفي التفاصيل، صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت محاولة تهريب (196) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر جرى إخفاؤها داخل تجاويف في المركبة التي يقودها.

وأضاف العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.