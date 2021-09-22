استشاري يحذر من الإفراط في شرب القهوة..ويحدد الكمية المناسبة يومياً (فيديو)

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أوضح استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر كمية القهوة الصحية التي يمكن للإنسان تناولها يومياً دون ضرر صحي.

وأكد في مداخلة لـ”الإخبارية “، أن هذه الكمية هي 3 أكواب قهوة أمريكية أو 8 فناجيل قهوة عربي في اليوم الواحد، موضحاً أن فنجان القهوة الواحد به 40 مليجرام من الكافيين.

وأشار “النمر” إلى أن زيادة شرب القهوة عن هذه المعدلات اليومية له أضرار على صحة الإنسان وتؤدي إلى الخفقان، والسهر، وارتباك ساعات النوم، والتوتر.