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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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إتلاف مئات من «عبوات الخمور» بالعاصمة المقدسة

إتلاف مئات من «عبوات الخمور» بالعاصمة المقدسة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية بمساندة  الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية من إتلاف 206 عبوات خمر.

وقد تم ضبط عبوات الخمور من قبل الجهات الأمنية، داخل معمل يستخدم لتصنيع الخمور وتعبئتها في بحرة .

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