إتلاف مئات من «عبوات الخمور» بالعاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:
تمكنت وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية بمساندة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية من إتلاف 206 عبوات خمر.
وقد تم ضبط عبوات الخمور من قبل الجهات الأمنية، داخل معمل يستخدم لتصنيع الخمور وتعبئتها في بحرة .
أتلفت#وكالة_البلدياتمتمثلة في#بلدية_محافظة_بحرة_الفرعيةبمساندة#الادارة_العامة_للنظافةو الجهات الأمنية 206 عبوات خمر
تم ضبطتها من قبل الجهات الامنية داخل معمل يستخدم لتصنيع الخمور وتعبئتها في بحرة .pic.twitter.com/lrlMiDuaFv
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah)September 22, 2021