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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وتقنية و هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مدير إدارة المحافظ.
(Capacity & Access Portfolio Management Section Manager)
2- أخصائي جودة.
(Quality Specialist)
3- أخصائي أول عمليات خدمة العملاء.
(Senior Customer Service Operations Specialist)
4- مدير الاتصالات التسويقية.
(Marketing Communications Director)
5- مدير تميز الأعمال.
(Business Excellence Director)
6- رئيس فريق تقارير السلامة والرؤى.
(Safety Reporting & Insights Team Leader)
7- رئيس فريق خدمات السلامة الفنية.
(Safety Technical Services Team Leader)
8- خبير شؤون المجموعة.
(People Group Affairs Senior Expert)
9- مدير تصميم الخدمات والمشاريع.
(Services Design & Projects Section Manager)
10- محلل الأداء والمراقبة.
(Senior Performance & Monitoring Analyst)
11- أخصائي إعداد التقارير التنظيمية.
(Regulatory Reporting Specialist)
12- مشرف البنية التحتية.
(Wireless Infrastructure Regulations Supervisor)
13- مشرف استمرارية الأعمال.
(Business Continuity Supervisor)
14- مدير قسم حلول العمليات.
(Operations Solutions Section Manager)
15- مدير قسم الضمان.
(Assurance Delivery Section Manager)
16- اخصائي تسويق.
(Marketing Specialist)
17- رئيس فريق التدقيق الداخلي.
(Internal Audit Team Leader)
18- أخصائي مهني المشروع.
(General Project Professional)
19- أخصائي عمليات البنية التحتية.
(Infrastructure Operations Specialist)
20- مدير إدارة العطاءات.
(Special Bids Management Director)
21- اخصائي تطوير أعمال.
(Business Development Specialist)
22- خبير تطوير الأعمال (وظيفتان).
(Business Development Expert)
23- أخصائي أول العطاءات الخاصة.
(Special Bids Senior Specialist)
24- خبير إدارة العطاءات الخاصة.
(Special Bids Management Expert)
25- خبير حلول البنية التحتية (وظيفتان).
(B2B Solutions Architecture Expert)
طريقة ورابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (STC)، من خلال الرابط التالي  اضغط هنا

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