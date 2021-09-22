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لأول مرة .. محكمة إماراتية تلزم متهماً بحفظ سورة قرآنية

لأول مرة .. محكمة إماراتية تلزم متهماً بحفظ سورة قرآنية
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تواصل – وكالات:

في حكم قضائي يعتبر الأول بالإمارات أصدرت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه، حيث قضت بإلزام متهم في حادث مروري بحفظ سورة “الملك”.

وكانت المحكمة قد قضت بالحكم  في الحادث المروري على المتهم، كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص ‏لقيادته مركبة  منتهية الترخيص.

وفي تفاصيل الحكم فإن المتهم مكلف بحفظ “سورة الملك” كاملة، خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف‏.

كما قضت بإلزامه الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017  في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.

 

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