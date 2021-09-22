تحذير من 3 عوامل تسبب الإصابة بـ«الجلطة الدماغية»

تواصل – وكالات:

حذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، من ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، الأمر الذي يرفع معدلات الإصابة بالجلطة الدماغية.

وقال مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. يعود إلى:

1-ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم.

2- التدخين والإفراط في تناول الكحول.

3- تناول بعض الأدوية الهرمونية، يمكن أن يكون مقدمة للجلطة الدماغية، لذلك من الضروري إجراء فحص الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتأكد من خلوها من اللويحات.

كما استطرد مياسنيكوف قائلا: “استنادا إلى مقدار تضييق الأوعية الدموية يقرر الطبيب ما يجب عمله”.