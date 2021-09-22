«مشاهد صادمة» نادل تركي يحتجز مديره رهينة.. ماذا حدث؟

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أقدم نادل تركي في مدينة أنطاليا على احتجاز مديره في المطعم، بسبب خلاف بينهما.

وقام النادل بعد وضع مديره كرهينة داخل المطعم ، بتهديده بقطع رأسه بسكين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية فقد بدأت عملية تهديد واحتجاز مدير المطعم في ليل السبت وانتهت صباح يوم الأحد ، حيث استمرت لمدة 5 ساعات.

وقد تم تسجيل ما حدث في المطعم بواسطة الكاميرات الأمنية في مكان العمل، حيث أظهرت اللقطات كيف تحول الحادث، الذي بدأ على شكل مزحة، إلى حالة احتجاز رهينة، ولم يستطع رئيس العمال إدراك جدية الواقعة حتى وقع تحت تهديد السكين.

وانتهت عملية الاحتجاز عندما استغل رئيس العمال غفلة النادل وخاطر بكل شيء وتخلص منه.