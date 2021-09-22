«قنبلة موقوتة» بـ 300 مليار دولار.. أسواق المال العالمية تخشى «إيفرغراند» الصينية

تواصل – وكالات:

تسود مخاوف في أوساط الأسواق العالمية، بسبب الديون الضخمة لشركة”إيفرغراند” الصينية العملاقة.

يأتي هذا بالرغم من إعلان شركة “إيفرغراند” العقارية التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد، إلا أن الأسواق لا تزال تشعر بالقلق بسبب الديون.

وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت في مطلع الأسبوع الجاري لهزة بسبب مخاوف من إفلاس “إيفرغراند”، لكن الشركة عملت اليوم على طمأنة الأسواق.

وبعثت الشركة برسالة طمأنينة، بأنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب سندات لتجنب التخلف عن السداد.

وبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم فإن الشركة المشرفة على الإفلاس، أكدت أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها، وبعد الإعلان ارتفعت البورصات، ومنها الأوروبية، لكن “إيفرغراند” لم تنجح في طمأنة الأسواق المالية.

ولا يزال القلق سائدا بسبب الدين الكبير، حيث ترزح الشركة تحت دين قدره 260 مليار يورو، أي ما يعادل 300 مليار دولار.

يذكر أن الأسواق تخشى من تكرار ما حصل مع مصرف “ليمان براذرز”، الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008، والذي تسبب في أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم على مدار 7 عقود.