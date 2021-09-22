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رجل يقتل عامل في محطة وقود بسبب «كمامة»

رجل يقتل عامل في محطة وقود بسبب «كمامة»
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال رجل يبلغ من العمر 49 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عامل في محطة وقود، بعد خلاف حول ارتداء قناع الوجه (كمامة).

وأوضحت السلطات في بلدة ترير غربي ألمانيا: إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف «بدافع الغضب» بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، وعمره 20 عاما، ارتداء قناع وجه.

وقالت الشرطة في بيان لها وفقا لـ “سكاي نيوز”: “قال المشتبه به كذلك أثناء الاستجواب إنه يرفض الإجراءات المرتبطة لفيروس كورونا”.

ووفق التحقيقات، فإن الرجل غادر محطة الوقود في البداية بعد الخلاف، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع وجه، وأطلق النار ولم تعلن الشرطة هوية المشتبه به، وهو مواطن ألماني، تماشيا مع قوانين الخصوصية، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

ويعد ارتداء قناع الوجه من بين الإجراءات المعمول بها في ألمانيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد على العامل قبل أن يلوذ بالفرار.

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